Changer de caisse maladie ou de modèle d’assurance, c’est la seule marge de manœuvre des assurés pour limiter la facture. À cette période de l’année, ils sont donc nombreux à consulter les comparateurs d’assurance en ligne. ABE a choisi d’analyser 16 plateformes se présentant comme des comparateurs de primes pour l’assurance maladie de base. Sur ces 16 sites, ABE a utilisé un profil fictif, en l’occurrence une femme de 51 ans, habitant Genève, avec une assurance de base et une franchise de 300 francs. Constatation : certaines d’entre elles ne sont pas des comparateurs et ne sont là que pour collecter des données, utilisées ensuite par des courtiers dans le but de vendre des complémentaires. Notre enquête.