Documentaire

Les femmes sont les seules à accoucher, mais nombreux sont les hommes qui développent au cours de la grossesse de leur compagne, des symptômes typiques des femmes enceintes et qui peuvent être très prononcés. C’est ce que l’on appelle la couvade. Prise de poids, envies, maux de têtes, nausées, et même des » contractions » lors de l’accouchement, sont parmi les symptômes de la couvade de ces hommes » enceints » eux aussi. Matthieu et Sébastien ont tous les deux fait une couvade, ils se livrent…

Chaîne : M6

Émission : 100% Mag

Réalisation : Capucine Lafait et Vilaine Molinaro

Patrick Spica Productions