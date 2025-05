Podcast

Comment différencier un mal-être passager d’une détresse psychologique ou d’un trouble psychique ? Quels signes doivent alerter ? Qui et quand consulter ? Accompagner un proche en souffrance ? Dans cet épisode, le psychiatre Hugo Baup nous éclaire sur les troubles psychiques les plus fréquents, de la dépression aux troubles bipolaires en passant par la schizophrénie, l’anxiété ou le TDAH. Ensemble, ils décryptent les signaux et les ressources comme les TCC pour mieux comprendre, soutenir et agir. Prêt.e à prendre en main notre santé mentale ?