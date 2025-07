Conférence

Le fou, c’est l’autre. La folle aussi d’ailleurs ! Aude Caria, psychologue, brise le tabou de la santé mentale. En partageant son propre parcours et en déconstruisant les préjugés, elle nous encourage à parler ouvertement de nos vulnérabilités et à soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Un message puissant pour un monde plus humain. Il y a 30 ans, la santé mentale faisait peur à tout le monde. Changer cela a motivé l’engagement professionnel d’Aude. Psychologue de formation, elle a d’abord réalisé des enquêtes pour l’Organisation mondiale de la santé. Elle a exploré, dans plusieurs pays, les représentations sociales de la folie, de la maladie mentale et de la dépression. Puis, elle a décidé de passer à l’action. Depuis 2003, elle dirige un organisme national d’information et de lutte contre la stigmatisation de la santé mentale. Son message : comprenons que nous avons toutes et tous une santé mentale, afin de moins stigmatiser et exclure.