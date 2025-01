Documentaire

La schizophrénie est l’un des troubles mentaux les plus complexes et les plus déroutants. Elle se situe à la croisée de plusieurs dimensions : la biologie, la psychologie et la société. Ce trouble bouleverse la perception de la réalité, altère le fonctionnement cognitif et émotionnel, et transforme la relation de l’individu au monde. La schizophrénie, souvent décrite comme une rupture avec la raison, soulève des interrogations profondes sur la nature même de la conscience humaine.