Podcast

Perte de sens, doutes existentiels, quête effrénée de réponses… Et si nos grandes questions philosophiques étaient avant tout des appels à revenir au réel ? Le professeur de philosophie et vidéaste Lev Fraenckel, alias Serial Thinker », invité de Xavier Pitois, nous propose de réinterroger le sens de la vie à l’aune de nos expériences les plus humaines. Comment penser l’amour, la mort ou encore l’intelligence artificielle sans tomber dans les réponses toutes faites ? La philosophie peut-elle encore éclairer nos choix, nos doutes, notre quotidien ? Avec lucidité et profondeur, Lev Fraenckel redonne à la pensée sa place dans nos vies réelles.