Guide, force invisible, mission d’âme, intuition… Et si nous n’étions jamais vraiment seuls au moment de prendre une décision ? Existe-t-il une présence subtile capable de nous conseiller, de nous protéger et de nous guider ? Comment distinguer cette force d’une croyance religieuse, et surtout comment entrer en contact avec elle pour apaiser la solitude et retrouver confiance ? Aux côtés d’Anne Ghesquière, Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice et écrivaine, explore cette connexion intime avec notre guide personnel et livre des outils concrets pour reconnaître les signes et avancer sur notre chemin de vie.