Ressources Dans la même catégorie

Article Comment faire face au vide laissé par le départ des enfants ? Lorsque les enfants quittent le nid familial, de nombreux parents se retrouvent confrontés à un profond bouleversement émotionnel. Ce...

Conférence L’intelligence émotionnelle L’intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, ainsi qu’à composer avec les émotions...

Podcast Apprendre à réguler ses émotions pour vivre mieux Anxiété, colère, repli, hypersensibilité… Anne Ghesquière et Olivier Piedfort-Marin nous éclairent sur les mécanismes profonds de nos émotions et...

Podcast Faire de nos vulnérabilités et de l’amour une force ! Jean-Pierre Goux ingénieur, entrepreneur, écrivain et conférencier, auteur du roman La Petite Princesse de la saga Révolution Bleue vient...

Article Pourquoi faire une psychanalyse ? La psychanalyse est une démarche introspective qui suscite souvent curiosité et débats. Héritée des travaux de Sigmund Freud, elle...

Article Les bienfaits de l’écriture sur la santé mentale L’écriture, souvent perçue comme un simple outil de communication ou une activité artistique, possède en réalité des vertus insoupçonnées...

Podcast L’art d’en faire juste assez, doser ses efforts Épuisement, surmenage, procrastination, perte de sens… Et si nous faisions juste assez ? Anne Ghesquière reçoit Gaëtan Cousin, docteur...

Conférence Les vacances « forcées » ? La période des vacances d’été dans notre société est synonyme de voyages, fêtes, loisirs, réunions amicales… autant de choses...

Conférence Pour une nouvelle culture de l’attention Description des ressorts cognitifs et psychosociaux utilisés par les algorithmes et le marketing digital pour capter notre attention, nous...

Podcast Se réinventer en écoutant son intuition Faut-il croire au destin ? Comment nourrir son intuition au quotidien ? En quoi les vibrations musicales et olfactives...

Documentaire Je vis avec un malade mental ! (2/2) A trente-trois ans, Patrick est schizophrène. Il en est déjà à sa sixième hospitalisation. En période de crise, il...

Documentaire Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés Dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux médecins reçoivent des hommes et des femmes...

Podcast Triptyque de folie – Psychoses Face au psychanalyste, trois patients schizophrènes échangent en liberté sur leur maladie dans une joute verbale hilarante et terrible....

Article Décortiquer les biais cognitifs Les biais cognitifs font référence à un ensemble d’erreurs de logique et de raisonnement dont la plupart des personnes...

Podcast Cultiver la joie dans nos vies ! Inviter la joie dans nos quotidiens est une démarche profondément humaine et essentielle pour cultiver un bien-être durable. C’est...

Podcast Rencontrer notre soif d’absolu Peut-on encore ralentir et créer des moments sacrés dans une société moderne souvent déconnectée du spirituel ? Pourquoi est-il...

Podcast Peut-on rester amoureux ? Qu’est-ce qui détermine la transformation d’un amour-fusion en attachement plus stable et durable ? Quelle est la place de...

Documentaire Le complexe du kangourou En Belgique, en France et en Ukraine, portrait de quatre femmes qui assument seules l’éducation d’un enfant handicapé. Elles...

Conférence La marche, pèlerinage intérieur Marcher. S’éloigner. Se recentrer. Se ressourcer. Les marches au long cours, comme le pèlerinage du chemin de St-Jacques de...