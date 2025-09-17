L’influence pourrait avoir plusieurs sources. L’une des principales sources selon Stéphane Kouakou est la discipline ! Stéphane Kouakou est...
Marina Carrère d’Encausse reçoit la psychiatre Muriel Salmona pour explorer les conséquences de ces agressions sur le cerveau et...
Alexandre Dana reçoit dans Graine de Métamorphose Geoffrey Brochet, ex-instructeur en préparation mentale dans la Police nationale et fondateur...
Présentée tantôt comme la promesse d’une vie paisible et tantôt comme celle d’une vie maussade ou solitaire, la « vie...
Le point central de toute activité scientifique et même créatrice est l’idée. Mais qu’est-ce donc qu’une idée ? Les...
Répondre à une critique peut être une tâche délicate, surtout si elle est inattendue ou formulée de manière peu...
Comment réguler ses émotions ? Quel impact ont les traumatismes du fœtus sur nos émotions d’au-jourd’hui ? Est-il possible...
L’emprise, ce phénomène insidieux, touche tous les milieux et s’insinue dans toutes les sphères de nos vies : amour,...
L’intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, ainsi qu’à composer avec les émotions...
D’où vient la maladie ? Quelle est l’influence de nos pensées sur notre corps ? Que peut-on espérer des...
En quoi un acte est-il rebelle ? Cet acte contredit-il la pensée antécédente ou la sublime-t-il? En somme, comment...
Alexandre Dana reçoit Christophe Massin, psychiatre. Ensemble, ils encouragent chacun d’entre nous à « savoir se défendre ». Comment réagir face...
Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas ? Cette cousine, sur le point de devenir anesthésiste :...
Procrastination, surcharge mentale, multitâche, manque de temps, distractions numériques… Et si tous ces blocages étaient des signaux d’alerte à...
Le bonheur au travail, par André Comte-Sponville : ce philosophe et écrivain de renom s’intéresse au sens du travail...
Pensées suicidaires dès le primaire, troubles alimentaires qui apparaissent avant 10 ans, anxiété généralisée, solitude chronique… Le mal-être psychique...
Le coaching mental constitue le moyen psychologique par excellence pour aider un humain à se surpasser. Cela fait partie...
Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...
Le développement personnel est une expression que l’on entend souvent, mais savez-vous ce qu’elle signifie vraiment ? Nous allons...
Selon l’INSEE, près de 30 millions de personnes en France ont tenté leur chance au moins une fois par...
