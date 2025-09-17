Après le cocooning, le nesting. Quand on fait son nid chez soi. Est-ce que l’avenir, c’est home sweet home ? Pourquoi on se sent moins bien dehors ? Qu’est-ce qui nous fait peur ? Qu’est-ce que ça dit de nos relations sociales ? Est-ce qu’on ne serait pas en train de nous replier sur nous-même ?