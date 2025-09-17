Ressources Dans la même catégorie

Conférence La discipline source d’influence L’influence pourrait avoir plusieurs sources. L’une des principales sources selon Stéphane Kouakou est la discipline ! Stéphane Kouakou est...

Podcast L’agression, la sidération Marina Carrère d’Encausse reçoit la psychiatre Muriel Salmona pour explorer les conséquences de ces agressions sur le cerveau et...

Podcast Challenger son mental pour dépasser ses limites avec Geoffrey Brochet Alexandre Dana reçoit dans Graine de Métamorphose Geoffrey Brochet, ex-instructeur en préparation mentale dans la Police nationale et fondateur...

Podcast Peut-on être heureux en zone rurale ? Présentée tantôt comme la promesse d’une vie paisible et tantôt comme celle d’une vie maussade ou solitaire, la « vie...

Conférence La raison et l’idée Le point central de toute activité scientifique et même créatrice est l’idée. Mais qu’est-ce donc qu’une idée ? Les...

Article Comment répondre à quelqu’un qui vous critique ? Répondre à une critique peut être une tâche délicate, surtout si elle est inattendue ou formulée de manière peu...

Podcast Le fœtus : à l’origine de nos émotions ? Comment réguler ses émotions ? Quel impact ont les traumatismes du fœtus sur nos émotions d’au-jourd’hui ? Est-il possible...

Podcast Comprendre et déjouer les mécanismes de l’emprise L’emprise, ce phénomène insidieux, touche tous les milieux et s’insinue dans toutes les sphères de nos vies : amour,...

Conférence L’intelligence émotionnelle L’intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions, ainsi qu’à composer avec les émotions...

Documentaire La révolution de l’esprit D’où vient la maladie ? Quelle est l’influence de nos pensées sur notre corps ? Que peut-on espérer des...

Conférence Le rebelle et la société En quoi un acte est-il rebelle ? Cet acte contredit-il la pensée antécédente ou la sublime-t-il? En somme, comment...

Podcast Apprendre à poser ses limites Alexandre Dana reçoit Christophe Massin, psychiatre. Ensemble, ils encouragent chacun d’entre nous à « savoir se défendre ». Comment réagir face...

Podcast Se délivrer du mérite Le monde est bien fait, vous ne trouvez pas ? Cette cousine, sur le point de devenir anesthésiste :...

Conférence Pourquoi travaille-t-on? Le bonheur au travail, par André Comte-Sponville : ce philosophe et écrivain de renom s’intéresse au sens du travail...

Podcast Pourquoi la santé mentale des jeunes se dégrade ? Pensées suicidaires dès le primaire, troubles alimentaires qui apparaissent avant 10 ans, anxiété généralisée, solitude chronique… Le mal-être psychique...

Article Pourquoi opter pour le coaching mental en entreprise et pour les sportifs ? Le coaching mental constitue le moyen psychologique par excellence pour aider un humain à se surpasser. Cela fait partie...

Documentaire Xenius – Qu’est-ce que l’amitié ? Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...

Article Zoom sur le développement personnel Le développement personnel est une expression que l’on entend souvent, mais savez-vous ce qu’elle signifie vraiment ? Nous allons...