Marion Duchêne reçoit Alexandra Rosenfeld professeure de yoga, ancienne athlète et ancienne Miss France. Que se passe-t-il quand un...
Anne Ghesquière et Alexandre Dana croisent leurs regards sur le thème du mois : que faire si on avait...
Le syndrome d’épuisement professionnel ne fait pas de distinction de branche d’activité. Il concerne un nombre croissant de personnes...
La confiance est bien plus qu’une attitude face au risque : elle est relation au monde. Or, nos relations...
Qu’est-ce qui nous pousse à créer des choses contre nous, parfois même sans le vouloir ? Dans cette conférence...
L’écrivain Laurent Gounelle nous plonge dans le monde de la spiritualité. Laurent Gounelle est un romancier, ancien spécialiste des...
Le 10 octobre 2019, des personnes atteintes dans leur santé psychique ont défilé tête haute lors d’une marche des...
La peur peut provoquer des vertiges, des sueurs froides ou des crises de panique. Mais que faire si elle...
Carl Gustav Jung est un médecin psychiatre suisse né le 26 juillet 1875 à Kesswil et mort le 6...
Dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux médecins reçoivent des hommes et des femmes...
Les relations d’amitiés sont uniques. Certaines débutent dès l’enfance et durent de nombreuses années. Quelle influence ces relations ont-elles...
Séduisant et terrifiant. Manipulateur et narcissique. Malsain et dangereux. Les psychopathes sont parmi nous ! Plongez dans le monde...
La psychologie cognitive est une branche de la psychologie qui s’intéresse aux processus mentaux impliqués dans la perception, la...
Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin vital : le « langage » du toucher, que...
La fermeture des hôpitaux psychiatriques . En Italie, les hôpitaux psychiatriques sont fermés depuis 30 ans. L’expérience a débuté...
Pourquoi grignote-t-on en dehors des repas ? Est ce un besoin physiologique ou émotionnel ? Pourquoi sommes-nous attirés par...
Quel est le prix à payer pour devenir riche et célèbre ? Une question à laquelle six personnalités différentes...
Produit par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg avec le soutien du CNGOF, de l’association Semeurs d’Etoiles et du réseau...
Le neurologue David Eagleman étudie le rôle de l’activité cérébrale dans la construction de la personnalité. D’après de nombreuses...
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de troubles mentaux dans le monde, selon les données de l’Organisation Mondiale...
