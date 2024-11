Conférence

« Oser » est une construction imaginaire explicative de la réussite économique, sociale et sportive. Mais ne serait-ce pas tout simplement une composante simple, normale, mais essentielle d’une vie ? Pierre-André est un Gruyérien qui a fait rayonner sa région sur la scène de la course à pied. Vainqueur à deux reprises de la légendaire course Sierre-Zinal, il a également obtenu des résultats mémorables dans d’autres courses internationales.Parallèlement à sa passion pour la course à pied, il a entamé une carrière de chimiste et de chef de clinique. Après une brillante carrière, il profite de sa retraite depuis 2016.