Écriture, journaling, bibliothérapie, introspection, créativité, silence intérieur, pleine conscience… Dans un monde saturé d’écrans, avons-nous oublié le pouvoir simple et profond d’écrire à la main ? Comment quelques mots griffonnés dans un carnet peuvent-ils devenir un refuge, une auto-thérapie accessible à tous, un chemin de reconstruction et de liberté intérieure ? Alexandre Dana reçoit Régine Detambel, autrice et formatrice en bibliothérapie, pour explorer son livre Écrire juste pour soi (Actes Sud). Ensemble, ils révèlent la puissance du geste d’écrire, l’importance des traces laissées sur le papier, la distinction entre isolement et solitude créatrice, et les vertus de l’écriture comme soin de soi, mémoire et transmission.