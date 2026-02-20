Amour, révolution intérieure, liberté, élan vital, spiritualité, désobéissance, couple, bonheur, rencontre, engagement, transformation personnelle… Anne Ghesquière reçoit Alexandre Jardin, romancier engagé et auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages à succès. Alexandre Jardin explore une idée vertigineuse : l’amour fou comme révolution humaine. Une invitation à ne jamais renoncer à la ferveur d’exister, et à dire oui à la vie, coûte que coûte. Il nous invite à remettre du sens, de la joie et de la vérité dans nos existences, à sortir des injonctions sociales et à renouer avec une liberté intérieure concrète, incarnée, vivante. À travers Xi, princesse insoumise, et Cheng, funambule de la liberté il nous invite à nous interroger : Pourquoi continuons-nous à vivre des vies qui ne nous ressemblent pas ? À quel moment avons-nous appris à nous taire, à rentrer dans des cases, à renoncer à notre élan vital ? Comment retrouver le courage d’être soi, de dire non, de poser des actes simples mais profondément justes ? Et si la désobéissance pouvait devenir un acte d’amour, envers soi-même comme envers le vivant ?