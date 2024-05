Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Clotilde Dusoulier, Master Coach certifiée et fondatrice de l’entreprise de coaching “Change ma vie”. “Vivre une vie extraordinaire”: nous en rêvons tous. Pourtant, entre les obligations quotidiennes, les coups durs de la vie et les blocages personnels qui empêchent d’y croire et de se lancer, nous continuons souvent à avancer à reculons sur un chemin qui ne nous convient pas. Avec sa méthode “Change ma vie” Clotilde promet de “créer sa vie extraordinaire”. Les ingrédients selon elle ? Une bonne vision, un soupçon de clarté et pas mal d’élan, que nous allons développer dans cet épisode à la suite de la parution de son livre La méthode Change ma vie paru aux Ed. Robert Laffont.