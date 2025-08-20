Émerveillement, nature, corps, magie du vivant… Le peintre, sculpteur et auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette nous invite à renouer avec un rapport sensoriel, presque sacré, au monde. Montagne, art, animisme, synchronicités… Dans cet entretien profond mené par Alexandre Dana, il partage son chemin de reconnexion au réel, au vivant et à l’émerveillement. Peut-on encore croire que le monde est magique ? Comment se guérir au contact des éléments ? Et que nous apprennent les arts premiers sur notre lien perdu avec la nature ?