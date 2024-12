Podcast

Peut-on encore ralentir et créer des moments sacrés dans une société moderne souvent déconnectée du spirituel ? Pourquoi est-il important de cultiver l’émerveillement ? En quoi les œuvres d’art nous aident-elles à mieux comprendre nos propres émotions ? À travers un échange intime avec Anne Ghesquière, Sophie Fontanel, écrivaine et journaliste, nous invite en douceur à questionner nos besoins d’élévation, de beauté, de connexion et notre soif d’élévation. Et si nous réapprenions à voir le monde avec des « yeux d’artiste » ?