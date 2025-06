Podcast

On nous pousse sans cesse à cocher les « bonnes cases » au « bon moment » : avoir des enfants, réussir sa carrière, être un couple. Mais d’où vient cette pression ? Comment s’en affranchir et cesser de se comparer aux autres ? Les crises de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine sont-elles réelles ou relèvent-elles plutôt de constructions sociales et culturelles ? Pourquoi ces crises sont-elles vécues de façon si différente par les femmes et par les hommes ?