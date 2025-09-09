Autrefois dénommé « trouble de la personnalité multiple », le trouble dissociatif de l’identité, dont la cause la plus fréquente est un grave traumatisme vécu dans l’enfance, est une pathologie attestée par la psychiatrie, mais encore mal connue, au point qu’elle se voit parfois remise en question. Aux côtés de malades et de chercheurs, plongée dans les mécanismes et les implications quotidiennes de ce mal envahissant.
Documentaire de Liz Wieskerstrauch (Allemagne, 2025, 53mn)
Disponible jusqu’au 05/03/2026