Conférence

Ce talk met en avant l’idée que les critiques, qu’elles proviennent des clients, de la famille ou des réseaux sociaux, sont des opportunités pour grandir et s’améliorer. Clément souligne comment transformer les commentaires négatifs en moteurs de progrès, en se concentrant sur l’authenticité et la confiance en soi.

Au cœur d’Enney, sa charmante épicerie offre une expérience apaisante. Imprégnée de l’héritage familial d’agriculteurs et de bouchers, Clément privilégie les produits locaux et artisanaux. Ayant quitté une carrière en économie pour réaliser son rêve d’entreprise, il valorise la consommation réfléchie. Le tempo lent de son épicerie incarne le respect du temps et des valeurs subtiles, symbolisé par son nom inspiré de la croissance naturelle des produits comme légumes, pain, vin et viande.

Son bonheur réside dans les discussions plus que dans la cuisine, et le bien-être prévaut ici.