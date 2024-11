Conférence

La méchanceté est une « qualité » intrinsèque et spécifique à l’Homme. Acte gratuit, elle implique toujours une victime et un méchant le plus souvent très intelligent et calculateur. Cette méchanceté, Thierry Patrice en a donné une définition dans une première conférence. Aujourd’hui, dans le cadre de cette seconde intervention, il tente de nous en apporter le remède.