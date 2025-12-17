Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Linda Bortolleto, exploratrice, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages dont le but est « d’éveiller les consciences ». Linda Bortolleto s’était lancée à pied dans un long et périlleux périple dans la Cordillère des Andes, poursuivant un but de retrouvailles avec elle-même et de guérison.