Documentaire Peut-on se fier à soi-même ? On n’échappe pas à son destin, encore moins à soi-même. Mais nous avons aussi nos limites : pensée confuse ou...

Documentaire L’imaginaire des enfants De quel imaginaire sont nourris les dessins d’enfants ? Plongée poétique et sensible dans un monde de couleurs et...

Podcast Marie Eloy : Oser être une femme leader ! Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Marie Eloy, journaliste et fondatrice de réseaux féminins. Quand on pense « leaders », ce...

Conférence Cultiver sa santé mentale. Un dialogue entre neurosciences et psychiatrie La rencontre des chercheurs et chercheuses en psychiatrie et en neuroscience lors de cette table ronde ouvre une fenêtre...

Documentaire Mon boulot, quelle galère \r

Des entreprises commencent à s’inquiéter des répercussions économiques d’une organisation des tâches de plus en plus épuisante et génératrice...

Documentaire Fou et fier de l’être ! Le 10 octobre 2019, des personnes atteintes dans leur santé psychique ont défilé tête haute lors d’une marche des...

Conférence La raison et l’idée Le point central de toute activité scientifique et même créatrice est l’idée. Mais qu’est-ce donc qu’une idée ? Les...

Conférence Jung, un voyage vers soi Éveilleur et visionnaire, Jung n’a cessé de rappeler que c’est à l’intérieur de la psyché humaine que se trouvent...

Documentaire La mémoire de nos ancêtres : l’accueillir ou s’en affranchir ? Pour savoir qui on est, il faut savoir d’où on vient… Une maxime que nous connaissons tous et pourtant,...