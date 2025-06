Podcast

Impact des non-dits et des secrets de famille, transmission, amour inconditionnel, oser dire, se libérer ! Il y a les choses qu’on pense, celles qu’on tait, celles qu’on ressasse… Et puis celles qu’on dit, mais parfois trop tard, trop vite, ou avec les mauvais mots. la célèbre illustratrice Mathou et Xavier Pitois explorent avec profondeur les liens familiaux. Et si l’on pouvait, enfin, poser les mots justes sur nos histoires, nos liens, nos blessures, sans honte ni drame, pour se libérer.