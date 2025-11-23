Conférence

Est-ce qu’on peut encore vivre des aventures au XXIème siècle ? Nos téléphones portables nous enchaînent-ils aux réseaux sociaux et au scroll infini ? Les aventures doivent-elles se faire au détriment des causes écologiques ?

Dans cette vidéo, Sylvain Tesson partage ses pensées sur la marginalité, la technologie, et la quête de liberté à travers ses expériences uniques et ses aventures en montagne et en mer. Découvrez comment il perçoit le monde moderne, les réseaux sociaux, et l’importance de se déconnecter pour retrouver une véritable connexion avec la nature et soi-même.