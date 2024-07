Documentaire



Les violences psychologiques sont le fléau de notre société. Chaque jour j’accompagne des femmes et des hommes qui en sont victimes et qui ne savent pas quoi faire pour sortir de cette relation toxique destructrice. Il s’agit souvent d’une problématique de dépendance affective que vous avez du mal à contrôler. Des problèmes liés à l’enfance, à votre confiance en soi, un quotidien dans lequel vous n’arrivez pas à vous épanouir. Pour quitter un manipulateur pervers narcissique vous devez vous entourer de personnes qui vont vous soutenir comme je l’explique dans la vidéo mais également prendre des décisions parfois radicales. Le pervers narcissique ne va pas changer, vous avez besoin d’accepter cette vérité afin d’avancer et ne plus être dans une situation de manipulation. Un documentaire d’Alex Cormont.