Poésie, émotions, sensibilité, beauté du monde, littérature, art, spiritualité, nature, présence…Anne Ghesquière reçoit l’écrivain Thomas Schlesser. Pourquoi la poésie...
La question pourrait être tout simplement celle-ci : pourquoi se sont-ils quittés ? À quel moment celui que l’on...
La recherche de la vérité constitue le moteur de l’activité philosophique. Mais que désigne-t-on exactement à travers ce terme...
Inviter la joie dans nos quotidiens est une démarche profondément humaine et essentielle pour cultiver un bien-être durable. C’est...
Dans cette vidéo, il sera question de colère, que nous étouffons parfois de peur que les autres nous jugent....
La sensation est universelle et pourtant si singulière : ce dossier complexe qui attend sur le bureau, ce courriel...
Qu’est-ce qui caractérise les amitiés ? Et comment prendre soin de ces relations ? Focus sur les familles de...
Anne Ghesquière reçoit Maud Ankaoua, romancière à succès, coach et conférencière. Comment avancer quand l’incertitude nous fige, comment accepter...
Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...
L’écrivain Laurent Gounelle nous plonge dans le monde de la spiritualité. Laurent Gounelle est un romancier, ancien spécialiste des...
La solitude est un état souvent redouté, mais elle peut également être une source de profonde introspection et de...
Ennui, solitude, angoisse, tristesse, tentative d’oubli de traumas ou quête de sensations fortes, l’addiction puise à de multiples sources....
La psychologue Clémence Prompsy, fondatrice du cabinet Kidz et Family, revient avec nous sur les problématiques liés au jeu....
Qu’est-ce qu’est la sagesse dans la tradition philosophique ? Joie et engagement. Pourquoi philosopher et méditer avec les enfants...
Les émotions jouent un rôle fondamental dans la prise de décision, influençant nos choix bien au-delà de la simple...
On dit souvent que la vie est fragile, qu’elle ne tient qu’à un fil…Mais peut-on en avoir réellement conscience...
Eva Illouz est directrice d’études à l’EHESS. Pour elle, le sentiment amoureux est un objet d’étude sociologique intéressant en...
Il est considéré comme LE philosophe du bonheur, mais qu’a-t-on retenu de la pensée de Spinoza ? Dieu, la...
Les séparations constituent des moments particulièrement éprouvants. La douleur est presque physique et il faut parfois des années pour...
Xavier Pitois reçoit Félix Auvard, auteur et illustrateur. Comment trouver des moyens d’agir pour contribuer à un avenir durable...
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