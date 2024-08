Podcast



Guila Clara Kessous reçoit dans Métamorphose Marie Eloy, journaliste et fondatrice de réseaux féminins. Quand on pense « leaders », ce ne sont généralement pas des noms de femmes qui viennent à l’esprit spontanément. Car sans le savoir, nous répondons à un biais de perception que nous avons tous eu égard à notre éducation : au niveau du rapport au pouvoir, il nous est plus naturel d’imaginer un homme dirigeant. Bien sur, on aurait pu tout de suite dire Marie Curie, Simone Veil, Malala Yousafzai… Mais sont elles vraiment des leaders ? Sont-elles dirigeantes ? Elles sont inspirantes mais pas vraiment à la tête d’un pays, d’une entreprise, d’un collectif même si elles ont toutes exercé une influence capitale sur le monde. Mais finalement elles ont surtout été leaders d’elles-mêmes, tout en agissant pour le collectif. Aujourd’hui avec Marie Eloy, osons être une femme leader !