Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose le Dr David Gourion, médecin psychiatre et auteur. Avez-vous déjà enfoui un souvenir au fond de votre cerveau en espérant l’oublier ? Comment faire lorsque ces événements reviennent sous une autre forme et nous empêchent d’avancer ? Pourtant, les traumatismes se guérissent, le Dr David Gourion nous le prouve dans une version enrichie de son best-seller Antistress – la méthode simple pour soigner l’anxiété et la déprime, aux éditions Marabout. Dans cette nouvelle version, il nous invite à comprendre la mémoire traumatique et ses différents mécanismes, mais surtout, il nous donne des clés pour apprendre à guérir de ces cicatrices invisibles.