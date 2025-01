Podcast

Comment transformer une fin en un nouveau départ ? Que révèlent nos “dernières fois” sur qui nous sommes ? Comment appréhender les adieux, qu’ils soient voulus ou imposés ? Comment y répondre autrement que par l’appréhension, la tristesse et la nostalgie ? « Les dernières fois clôturent des cycles, provoquent de nouveaux départs, chapitrent nos vies. Elles interrogent le temps qui court, déterminent notre rapport à l’instant présent ». Avec poésie, lucidité et son regard philosophique, Sophie Galabru, agrégée et docteure en philosophie, nous parle des adieux, des transitions et de ce qu’ils révèlent sur notre rapport au temps et à la vie.