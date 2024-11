Podcast

Comment réguler ses émotions ? Quel impact ont les traumatismes du fœtus sur nos émotions d’au-jourd’hui ? Est-il possible de s’en libérer, et ce définitivement ? La vie intra-utérine est le premier es-pace dans lequel nous évoluons, les interactions que nous avons avec cet espace façonnent notre per-ception du monde. Luc Nicon, expert en pédagogie et en communication comportementale, initiateur de la régulation émotionnelle et de la méthode Tipi, nous invite à comprendre les liens qui existent entre ce qu’il se passe pendant les 9 mois de grossesse, la venue au monde et l’état émotionnel d’une personne.