Conférence

Louis Gustin et Elise Mathy ont un point commun particulier : ils ont tous les deux été victimes d’un AVC, respectivement en 2015 et en 2017. A son réveil, lui souffre d’aphasie ainsi que d’une paralysie du côté droit ; elle souffre d’une paralysie du côté gauche. Il était alors étudiant en droit international et avait perdu l’usage de la parole, ne savait plus parler ni français ni anglais ; elle était en étude de médecine et préparait un marathon et se voyait privée de la capacité à courir.