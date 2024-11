Documentaire

Bienvenue dans le monde de Sophie, Zoé et Emma ! Ces 3 fillettes sont les seules triplées sourdes et aveugles… Des enfants condamnés dès la naissance à rester dans le noir et le silence toute leur vie. Mais leur histoire n’est pas tragique car elles ont pour parents Liz et George, qui ont décidé de se battre coûte que coûte pour leur offrir une existence digne de ce nom.

Réalisation : Manuel Catteau et Olivier Roussin