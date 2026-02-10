Valérie Kahl, entourée de Jessica, diététicienne, Kamel et Fabrice, entraîneurs sportifs, Alexandra, psychologue et Barbara, conseillère en style, se déplacent en région parisienne. Sandrine, âgée de 41 ans et Fabrice, 46 ans, sont les parents d’Aurélie, 21 ans. Il y a peine un an, Fabrice pesait 170 kilos. Il a entrepris un régime afin de maigrir. L’équipe le conseille et l’aide à retrouver un équilibre alimentaire et un rythme de vie plus sain.