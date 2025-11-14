Ils sont tendance et en plus ils nous font du bien !
Chaîne : M6
Émission : 100% Mag
Réalisation : Sandrine Bellinger
Patrick Spica Productions
L’hypertension artérielle, souvent surnommée le « tueur silencieux », est un problème de santé majeur qui touche des millions de personnes...
Un transfert de nourrisson nécessite toutes les attentions
La popularité des LED en photothérapie a connu une croissance exponentielle ces dernières années, soulevant la question : cet...
Les femmes sont les seules à accoucher, mais nombreux sont les hommes qui développent au cours de la grossesse...
Prendre des compléments alimentaires peut sembler anodin, mais de nombreuses personnes commettent des erreurs qui réduisent leur efficacité ou,...
Les échalotes, ces petits bulbes appartenant à la famille des alliacées, sont bien plus que de simples ingrédients culinaires....
Il se soigne de manière naturelle. Réalisation : Véronique Siejak Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica...
Dans les pays industrialisés, mourir en couche est devenu extrêmement rare. Mais il arrive encore que des femmes frôlent...
Vous connaissez sans doute cette médecine traditionnelle indienne qui prône l’harmonie entre le corps et l’esprit grâce à l’utilisation...
Non, le secouement d’un bébé n’est pas un geste maladroit, ni accidentel, ce n’est pas le simple résultat d’un...
Ambiance pensante et conditions de travail difficile. Pour travailler en hôpital psy il faut garder son sang-froid en toute...
Les asperges sont souvent célébrées non seulement pour leur goût délicat, mais aussi pour leurs nombreux bienfaits pour la...
Anne Bert est atteinte de la maladie de Charcot. Une pathologie dégénérative, incurable, qui la condamne à la déchéance...
La santé mentale, grande cause nationale ? Sur le papier, peut-être. Mais dans la réalité, les structures craquent, les...
Hallucinations, voix intérieures qui leur donnent des ordres, une terrible souffrance qui touche près de 600 000 personnes en...
Moins cher et à 2 heures de Paris : la Roumanie attire de plus en plus de Françaises dans...
Le cancer du sein tue chaque année 12 000 Françaises. Pour combattre cette maladie, l’Etat a mis en place...
En Irlande du Nord, la consommation d’alcool est très répandue chez les femmes enceintes, ce qui a de terribles...
Faut-il faire la sieste pour être plus productif au bureau ? Depuis quelques temps, cette idée s’est largement imposée....
Ce n’est peut-être pas un problème majeur de santé publique, mais la morsure humaine est un phénomène à ne...
