Documentaire

C’est à 28 ans en moyenne que les Françaises ont leur premier enfant. Et même si elles ne doutent pas de leur capacité à devenir mère, elles sont inquiètes car la maternité va bouleverser leur vie pour toujours. Mais que se passe-t-il vraiment dans leur coeur et dans leur tête ?

Pendant un an, nous avons filmé 4 mamans, de la naissance de bébé à son premier anniversaire. Un quotidien rythmé par les biberons, les couches, les nuits blanches, les doutes, les peurs et les joies. Comment réagissent-elles à la fatigue et aux coups de blues ? Comment font-elles pour trouver un nouvel équilibre entre leurs envies de femme, leur couple et leur carrière ?

Documentaire : Devenir mère

Réalisation : Magali Cirillo

