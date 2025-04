Podcast

Mission de vie, Dharma Flow, transformation personnelle, chaos créateur : dans cet épisode puissant, la Dr Nathalie Geetha Babouraj nous livre sa méthode pour reconnecter à notre boussole intérieure. Ancienne médecin militaire, aujourd’hui experte en santé intégrative et en ayurvéda, elle partage dans son livre Danse avec le chaos créateur, Faire face aux changements et mettre de l’énergie dans notre vie grâce à la méthode Dharma flow (Eyrolles) une approche unique pour activer nos intelligences naturelles et retrouver un alignement profond.Découvrez comment transformer le chaos en moteur de croissance et créer votre propre Dharma Flower – un outil concret pour vivre pleinement votre mission de vie.