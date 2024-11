Podcast

Comment accepter les évènements, même déplaisants ? Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et écrivain, nous fait découvrir les clés du stoïcisme et des célèbres Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, afin de nous aider à trouver la paix intérieure.

L’univers est tel un grand être vivant où tout est interdépendant ; le bien et le mal n’existent que dans l’intention morale et non dans les événements extérieurs ; la liberté et la joie résident dans l’acceptation aimante de notre destin ; ce n’est pas la réalité qui nous rend heureux ou malheureux, mais la représentation que nous en avons.

Et si nous prenions exemple sur l’empereur-philosophe romain qui a su, tout au long de son règne, garder la sérénité.