Documentaire

Au cœur de cette enquête, découvrez comment la biodiversité, les changements climatiques et les pratiques humaines ont favorisé la prolifération de ces acariens, vecteurs d’agents pathogènes dangereux. Entre recherches scientifiques, analyses de terrain, et témoignages d’experts en environnement et santé publique, la vidéo dévoile le lien complexe entre santé humaine, animale et environnementale. Apprenez comment la gestion des forêts, la prédation naturelle et la sensibilisation du grand public sont des clés essentielles pour prévenir ces risques sanitaires croissants.

Une immersion captivante qui rappelle que la nature, bien que magnifique, recèle aussi ses dangers invisibles.

Réalisateur : Olivier Hennegrave