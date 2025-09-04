La consommation excessive de sucre représente une menace majeure pour chacun d’entre nous et augmente notre risque de développer...
Le bruit blanc est souvent évoqué comme un remède potentiel à divers troubles, notamment l’anxiété. Ce son, qui résulte...
Enquête sur les crèmes anti-rides. Comment sont-elles fabriquées et sont-elles réellement utiles ? Réalisateur : Aurore BELSER
La cuisson des aliments congelés au micro-ondes est une méthode populaire en raison de sa rapidité et de sa...
Les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA) représentent l’une des principales causes de perte de vision chez les personnes...
Dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients intoxiqués pendant des soirées...
À la fin d’une longue journée, rien n’est plus réconfortant que de prendre quelques minutes pour s’offrir un rituel...
Connaissez vous votre poids idéal ? La nécessité de faire un régime dépend de nombreux facteurs individuels tels que...
Vivre plus longtemps et en meilleure santé est un objectif partagé par beaucoup. Heureusement, la science moderne offre plusieurs...
Emballages, imperméabilisation, écrans solaires: ils protègent mais dérèglent aussi notre système hormonal… Des aliments conditionnés dans des emballages hygiéniques,...
Les cosmétiques solides ont fait une entrée remarquée dans l’univers de la beauté ces dernières années. Ces produits, qu’il...
A côté des grandes pathologies stars et la médecine de précision, il y a des soucis de santé dont...
Liza Fanjeaux a enquêté sur les dessous du business des régimes et des méthodes d’amaigrissement. Ce secteur florissant a...
Au cours des dix dernières années, les implants dentaires ont considérablement gagné en popularitédans le monde de la dentisterie....
L’omniprésence des écrans dans la vie quotidienne transforme profondément les habitudes des familles modernes. Télévisions, tablettes, smartphones et consoles...
Un sommeil réparateur est essentiel pour notre santé physique et mentale. Pourtant, de nombreux facteurs peuvent influencer la qualité...
En France, près de 14 000 personnes attendent désespérément une greffe d’organe, qu’il s’agisse d’un rein, d’un foie ou...
Les lentilles de nuit sont une méthode de correction visuelle de plus en plus populaire pour les personnes qui...
Enfants et adultes, ils représentent environ 2% de la population. Des génies ? Pas toujours ! Et leur parcours...
La Fondation Hospices Civils de Lyon travaille depuis de nombreuses années pour améliorer la vie des personnes en France...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site