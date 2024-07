Documentaire

Le diabète gestationnel est devenu la complication de grossesse la plus commune. Il augmente les risques, à court terme comme à long terme, pour la mère, mais aussi pour l’enfant. Le nombre de femmes enceintes qui développent un diabète de grossesse, aussi appelé diabète gestationnel, est en constante augmentation. Le sucre, en abondance dans nos sociétés, n’est plus assimilé correctement, ce qui présente des risques pour la maman mais aussi le bébé à venir. En Suisse romande, des consultations spécialisées ouvrent dans tous les cantons pour prendre en charge les mamans et minimiser les risques pour les bébés. La meilleure des thérapies pour la mère : changer l’alimentation, diminuer le sucre et augmenter l’exercice physique. La moitié des femmes enceintes arrivent à gérer le diabète gestationnel avec une modification du style de vie. Un documentaire d’Arditë Shabani et Dominique Gabrieli.