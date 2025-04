Conférence

L’Université des Patients, née en France, incarne une initiative pionnière qui bouleverse les rapports traditionnels entre savoir médical et vécu du malade. Ce projet novateur, porté par la faculté de médecine de Sorbonne Université, vise à reconnaître et valoriser l’expertise des patients en leur offrant un cadre académique pour structurer, formaliser et transmettre leur expérience. Loin d’être un simple complément aux savoirs médicaux, cette démarche entend établir un dialogue d’égal à égal entre soignants et soignés, dans une logique profondément démocratique.