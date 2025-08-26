Au cœur du service des urgences de l’hôpital de Nîmes, les soignants font face à une situation critique. Une infirmière pour 250 patients, des nuits sans renforts, des couloirs saturés, des patients qui attendent jusqu’à 48h… Malgré le chaos, ils tiennent bon. Jusqu’à quand ?
Entre fatigue, colère, espoir et engagement, découvrez la réalité brute de celles et ceux qui sauvent des vies, chaque jour, dans un hôpital au bord de l’asphyxie.