Ressources Dans la même catégorie

Article Quelles boissons ne pas consommer lors de fortes chaleurs ? Lorsque le thermomètre grimpe et que les journées deviennent étouffantes, la tentation est grande de se tourner vers des...

Documentaire Obsessions, compulsions, ils n’arrivent pas à se contrôler A Niort, dans les Deux-Sèvres, Anaïs, 24 ans, est atteinte depuis l’âge de 8 ans du syndrome de Gilles...

Podcast L’art d’en faire juste assez, doser ses efforts Épuisement, surmenage, procrastination, perte de sens… Et si nous faisions juste assez ? Anne Ghesquière reçoit Gaëtan Cousin, docteur...

Article Les œufs sont-ils recommandés pendant la grossesse ? Les œufs sont souvent considérés comme un aliment de base dans de nombreux foyers. Mais ils suscitent des questions...

Conférence Fleurs de Bach et aromathérapie Charlotte Bornemisza et Isabelle Lemoine vous présentent dans cette vidéo les principales fleurs de bach et les huiles essentielles...

Article 5 conseils pour équilibrer votre taux de sucre dans le sang Lorsque l’on parle de santé et de bien-être, maintenir un taux de sucre dans le sang équilibré est essentiel....

Article Bien-être intestinal : ajuster votre consommation de fibres pour lutter contre la constipation Le bien-être intestinal est essentiel pour notre santé globale, et l’une des clés pour maintenir un système digestif en...

Podcast Et si on passait vraiment à l’empathie digitale ? Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Sébastien Ravut, expert en innovations digitales, sociales et environnementales. Apprendre l’empathie digitale pour maintenir...

Podcast Les champignons : nos amis santé Avec Odile Chabrillac, naturopathe, directrice de l’Institut de Naturopathie Humaniste et auteure. Durant 8 semaines, elle vient partager ses...

Article Les impacts du végétarisme sur la santé : des effets parfois inattendus ! Adopter un régime végétarien peut être motivé par des raisons éthiques, environnementales ou de santé. Si les bienfaits de...

Article Grossesse : quelques conseils pour éviter les nausées matinales Nausées matinales et grossesse. Certaines sont épargnées mais la majorité des futures mamans subissent les infernales nausées matinales durant...

Documentaire Cet hiver, laissez la lumière prendre soin de vous L’hiver arrive, et avec lui, des journées plus grises ! Baisse de moral, fringales, … ça s’appelle le blues...

Article Quels sont les bienfaits des herbes aromatiques ? Beaucoup d’entre nous font appel à des herbes aromatiques pour donner de la saveur à nos plats, et elles...

Documentaire Vaincre les attaques de panique Les attaques de panique déclenchent des réactions physiques graves mais sans réel danger ni causes apparentes. Pourtant, si elles...

Article Origines des maladies auto-immunes : d’où viennent-elles ? Les maladies auto-immunes sont des troubles fascinants et complexes du système immunitaire. Elles surviennent lorsque le système immunitaire, qui...

Documentaire Dans les yeux d’Olivier – Je suis mon pire ennemi Vivre avec une maladie mentale est un combat de tous les jours contre soi-même. Olivier Delacroix part à la...

Documentaire Edith et Michel Michel Moreau est cinéaste, auteur de plus de 80 documentaires, peintre, écrivain; un créateur brillant. Édith Fournier, son...

Conférence Les repas au restaurant : comment concilier plaisir et santé ? Manger au restaurant est-il systématiquement associé à la notion de plaisir ? Quel est l’impact du cadre sur l’état...

Documentaire Ces très chères mutuelles (1/2) Enquête de santé explore en détail un sujet de santé publique, elle n’oublie cependant pas sa dimension humaine et...