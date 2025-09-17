Documentaire

La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le contact avec d’éventuels malades du coronavirus explosent.

Elles sont encouragées par le gouvernement qui a facilité leurs remboursements par l’assurance-maladie et un acteur en profite particulièrement : Doctolib.

La start-up qui assurait avant la crise 1000 télé-consultations par jour est passée à 100 000 !

Cette « licorne » française créée en 2013 est valorisée 1,2 milliard d’euros.

Il faut dire qu’elle est utilisée par un Français sur deux. Elle a commencé par faire la révolution dans la prise de rendez-vous avec son médecin.

Aujourd’hui c’est donc l’autre proposition de Doctolib qui prend de l’essor : la télé-consultation. Mais attention celle-ci est contestée par certains praticiens car le diagnostic à distance sans examen physique ne serait pas fiable.

Une autre start up propose d’ailleurs de la télé-consultation en pharmacie cette fois-ci avec tensiomètre et stéthoscope.

Avec ce succès massif, Doctolib fait peur.

Médecins et concurrents lui reprochent de devenir monopolistique… Et une question sensible se pose : que fait-elle de ces millions de données de santé très sensibles ?

Une enquête de Laura Orosemane