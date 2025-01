Documentaire

Peut-on s’extraire d’un monde où tout va trop vite, échapper au rythme infernal qui nous oppresse et nous empêche de percevoir ce qui nous entoure ? « Twist » rencontre des artistes qui ont choisi de se libérer du stress, du manque de temps et du flux constant d’images. L’occasion de leur demander quel est leur secret pour parvenir à vivre et à travailler à leur rythme.

Par son travail, l’artiste tatoueuse berlinoise Rit Kit arrête le temps. Elle a inventé une technique unique lui permettant d’imprimer la nature sur les corps – pour l’éternité. Au cours d’un processus incroyablement lent, elle trie, ramasse, presse des fleurs, des herbes sauvages et des feuillages qu’elle pique ensuite sur la peau de ses clients.

En marge du vernissage de son exposition, « Twist » rencontre Jeppe Hein, sculpteur et peintre danois de renommée internationale. Après avoir souffert d’un violent burn-out, il a revu ses priorités. La respiration est désormais la clé de voûte de son art. Par ses installations, il tente de démontrer tout l’intérêt de prendre son temps.

Céline Pham ne connaît que trop bien le tempo infernal qui règne dans les grandes cuisines parisiennes. Après la pandémie de Covid-19, cette cheffe a laissé derrière elle le métronome de la capitale et s’est installée à Arles où elle s’est remise derrière les fourneaux, dans son propre restaurant, à son rythme.

« Twist » a suivi Ricarda Roggan, célèbre photographe basée à Leipzig, avec sa chambre photographique sur pieds. L’artiste est toujours restée fidèle à l’argentique et aux négatifs. Plus de six mois s’écoulent parfois, entre chaque prise de vue. Elle refuse de suivre le mouvement et se limite à une série par an, sans pour autant que sa renommée en pâtisse.

Disponible jusqu’au 12/01/2026