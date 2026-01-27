Ménopause, périménopause, hormones féminines, santé des femmes, équilibre hormonal, fatigue chronique, brouillard mental, anxiété, troubles du sommeil… La ménopause est-elle vraiment une fatalité ? Pourquoi cette période de transition reste-t-elle encore si taboue, mal comprise et souvent source de souffrance silencieuse ? Bouffées de chaleur, fatigue intense, brouillard mental, anxiété, douleurs articulaires, perte de désir… et si ces symptômes n’étaient pas « normaux », mais les signaux d’une carence hormonale à écouter autrement ? La Dre Thelma Linet bouscule les idées reçues et offre un regard neuf et éclairant pour redonner aux femmes pouvoir, choix et liberté. Anne Ghesquière reçoit Thelma Linet, gynécologue obstétricienne et enseignante.