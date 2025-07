Conférence

Le Fonds français pour l’alimentation et la santé a mené, en 2017 et 2018, une étude destinée à mieux comprendre les comportements des Français dans les domaines de l’alimentation, de l’activité physique et du sommeil, et la façon dont ils sont inter-reliés. Une enquête qualitative a été réalisée auprès de deux populations : les parents à l’arrivée du premier enfant, et les personnes au début de leur retraite. Les résultats de cette enquête ont été présentés lors de cette conférence.