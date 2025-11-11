Documentaire

Pour votre santé, buvez de la bière ! Composée de houblon, de malt et de levures, la bière est de plus en plus sollicitée pour ses vertus.En effet, consommée avec modération, la bière peut réduire les risques de diabète et d’hypertension. L’éthanol contenu dans celle-ci, diminuerait le mauvais cholestérol et augmenterait le bon. Elle nous éloignerait donc des maladies cardio-vasculaires. Elle diminuerait aussi les risques d’ostéoporose, d’arthrose et de rhumatisme grâce à son calcium, ses minéraux et son fer.Les français boivent chaque année plus de 35 litres de bière par an et par habitant ! A l’étranger, plusieurs spas proposent des massages au malt et des bains de bière!Un à deux verres de bière dégustés quotidiennement sont bénéfiques pour la santé, surtout s’ils sont associés à un mode de vie sain et actif ! En cosmétique ou en cuisine, la bière vous veut du bien!

