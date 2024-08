Conférence



Suite à la Révolution industrielle du XIXe siècle, des conséquences apparaissent comme la croissance exponentielle de l’obésité et des comportements pathologiques face à l’abondance alimentaire. Il existe un manque d’encadrement nutritionnel, qui alimente les fausses croyances et les régimes en tout genre. Comment révolutionner l’éducation nutritionnelle? Ce talk met en lumière des moyens concrets pour s’informer et appliquer les « codes nutritionnelles » fiables et scientifiques.