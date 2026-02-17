Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pourquoi la France ne dépénalise pas le cannabis ? Tour d’horizon des différentes prises de positions de professionnels et d’usagers, favorables ou non à la dépénalisation de l’usage...

Article Introduction aux graines d’alfalfa Les graines d’alfalfa, également connues sous le nom de luzerne, sont de petites graines issues de la plante Medicago...

Documentaire Bébé à tout prix Plongez au cœur des batailles émotionnelles et physiques de la fécondation in vitro, des combats contre l’endométriose, des rebondissements...

Documentaire Le mystère du patient zéro Qui est la première personne à avoir contracté le Covid-19 en France ? Entre énigme scientifique et enjeu de...

Article L’importance du jeûne préopératoire avant une intervention chirurgicale Le jeûne préopératoire constitue une phase essentielle dans la préparation du patient avant une intervention chirurgicale. Cette pratique consiste...

Article Ces aliments qui augmentent le risque de cancer Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...

Conférence Hygiène de vie et santé mentale Ces deux aspects interagissent de manière étroite pour influencer notre qualité de vie globale. L’hygiène de vie fait référence...

Podcast Le congé paternité peut alléger la charge mentale des mères Dans ce nouvel épisode du podcast de Magicmaman, Tristan Champion, père de trois enfants, revient avec nous sur son...

Article Quels sont les effets du CBD ? Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde, c’est-à-dire un type de composé présent dans le cannabis qui ne provoque pas...

Documentaire C’est quoi le yoga du visage ? Au cours de ces dernières années, le yoga du visage est devenu une pratique plus fréquente en France. Cela...

Documentaire Dans la cuisine du lean Le lean, c’est une drogue de rue composée de sirop pour la toux avec codéine et de boisson gazeuse....

Article L’algodystrophie des pieds : symptômes, causes, diagnostic et traitements L’algodystrophie des pieds, également connue sous le nom de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), est une affection chronique qui...

Documentaire Ils doivent vivre un calvaire pour s’intégrer En France, près de 600 000 personnes souffrent d’un trouble du bégaiement. Pour Constance, 15 ans, chaque mot est...

Documentaire Médecine : le patient d’abord Dans les hôpitaux, l’enjeu est devenu financier et le malade n’est plus au centre des préoccupations. Pourtant, il existe...

Article Formation en prévention des chutes : un levier clé pour la sécurité des seniors Les chutes représentent un risque majeur pour les seniors. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elles sont l’une...

Documentaire Konjac, le nouvel allié minceur ? En bloc, en vermicelle ou en poudre, après le son d’avoine, le konjac est le nouveau coupe-faim à la...

Article Le détatouage : retrouver une peau sans souvenirs douloureux Les tatouages sont souvent porteurs de souvenirs et d’émotions, mais il arrive que certaines personnes souhaitent s’en débarrasser pour...

Podcast Disciples des piqûres Il y a les drogués au crack qui font peur aux passants, il y a aussi des toxicomanes « inclus »...

Documentaire Renoncer à l’alcool et vivre pleinement ! En famille, en boîte de nuit ou après le travail, l’alcool est souvent de la fête. Selon l’OMS, les...