Tour d’horizon des différentes prises de positions de professionnels et d’usagers, favorables ou non à la dépénalisation de l’usage...
Les graines d’alfalfa, également connues sous le nom de luzerne, sont de petites graines issues de la plante Medicago...
Plongez au cœur des batailles émotionnelles et physiques de la fécondation in vitro, des combats contre l’endométriose, des rebondissements...
Qui est la première personne à avoir contracté le Covid-19 en France ? Entre énigme scientifique et enjeu de...
Le jeûne préopératoire constitue une phase essentielle dans la préparation du patient avant une intervention chirurgicale. Cette pratique consiste...
Une alimentation saine et équilibrée est souvent la clé d’une vie longue et en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de...
Ces deux aspects interagissent de manière étroite pour influencer notre qualité de vie globale. L’hygiène de vie fait référence...
Dans ce nouvel épisode du podcast de Magicmaman, Tristan Champion, père de trois enfants, revient avec nous sur son...
Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde, c’est-à-dire un type de composé présent dans le cannabis qui ne provoque pas...
Au cours de ces dernières années, le yoga du visage est devenu une pratique plus fréquente en France. Cela...
Le lean, c’est une drogue de rue composée de sirop pour la toux avec codéine et de boisson gazeuse....
L’algodystrophie des pieds, également connue sous le nom de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), est une affection chronique qui...
En France, près de 600 000 personnes souffrent d’un trouble du bégaiement. Pour Constance, 15 ans, chaque mot est...
Dans les hôpitaux, l’enjeu est devenu financier et le malade n’est plus au centre des préoccupations. Pourtant, il existe...
Les chutes représentent un risque majeur pour les seniors. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elles sont l’une...
En bloc, en vermicelle ou en poudre, après le son d’avoine, le konjac est le nouveau coupe-faim à la...
Les tatouages sont souvent porteurs de souvenirs et d’émotions, mais il arrive que certaines personnes souhaitent s’en débarrasser pour...
Il y a les drogués au crack qui font peur aux passants, il y a aussi des toxicomanes « inclus »...
En famille, en boîte de nuit ou après le travail, l’alcool est souvent de la fête. Selon l’OMS, les...
À 16 ans, Morgane est fan de jeux vidéo. Devant l’écran, l’adolescente se métamorphose : compétitive, stratégique et captivée...
