On les veut impeccables, bien alignées et surtout toujours plus blanches : je veux bien sûr parler de nos dents. La blancheur est désormais un modèle de réussite et de succès, alors… comment avoir un sourire éclatant? Quelles sont les techniques qui permettent d’avoir des dents parfaitement blanches ?
Réalisateur : Dominique Fay-Keller