Conférence

L’alimentation vivante, également connue sous le nom de « raw food » en anglais, est un régime alimentaire qui met l’accent sur la consommation d’aliments crus et non transformés. Les partisans de ce mode d’alimentation croient que la cuisson des aliments peut détruire certaines enzymes et nutriments essentiels, et préfèrent donc consommer des aliments crus pour maximiser leur apport nutritionnel.